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В. Рыбаков: Генсек ООН согласился с тем, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился с тем, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев. Об этом было заявлено на состоявшейся встрече в Нью-Йорке с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым.
Ю. Амбразевич: Позицию некоторых соседей можно назвать двуличной
Тема перемещенных лиц - беженцев, мигрантов - в постоянном фокусе зрения Министерства иностранных дел Беларуси, в том числе и женевской дипломатической площадки. Сейчас ведется круглосуточное взаимодействие в рамках политических органов Международной организации по миграции и управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Постоянный представитель Беларуси при ООН Юрий Амбразевич напомнил, что знаменитый европейский миграционный кризис обострился в 2015-м и уже с того времени ряд членов ЕС его бессовестно игнорируют.
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