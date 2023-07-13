Беларусь и ее ближайший союзник - Россия - за первые четыре месяца года наторговали уже на 17 миллиардов долларов! При этом резервов для роста еще много. Искать их стоит в первую очередь в регионах. Один из проверенных партнеров - Самарская область. В Поволжье отправляется наша техника: грузовики, троллейбусы, электробусы и многие другие позиции. О сотрудничестве в деталяхв рамках рубрики "Ближе некуда".



До 1991 года закрытый город Куйбышев, а сейчас гостеприимная Самара. Сегодня здесь живет более миллиона человек. Это девятый по численности населения город России. И огромный рынок, который интересен и белорусам.

В Самаре, как и во многих других регионах России, ценят и, что главное, активно используют белорусскую технику. Ее качество подтверждает и компания-дилер производителя. В прошлом году на российский рынок продали свыше тысячи автобусов и грузовиков. Но важно не только реализовать, но и обеспечить сервис продукции. Такой подход выделяет белорусский бренд на фоне конкурентов.





МАЗ на российском рынке выглядит поинтересней из-за сервиса, потому что у МАЗа политика такова, что без сервиса стараются не продавать. За счет этого есть большой плюс. Николай Мозырец, гендиректор официального дилера ОАО "МАЗ"

На белорусские МАЗы приходится весомая доля автопарка Тольятти. В рамках новой партии в город прибыли 19 новых автобусов из антисанкционной линейки. Но потребности города куда больше.





Это не последняя партия, уже есть решение, что мы за счет правительства Самарской области еще приобретем 50 автобусов. Николай Ренц, глава городского округа Тольятти

В цехах предприятия, расположенного под Самарой, производят "Туманы" - машины для внесения удобрений, а также химической обработки растений. Кстати, "Туманы" собираются в том числе и из белорусских деталей. Наши предприятия поставляют гидравлику, радиаторы, блоки управления и другие комплектующие. Это отличный пример промышленной кооперации.





В текущей ситуации я думаю, что мы будем наращивать объем поставляемых компонентов к нам из Беларуси. И, соответственно, надеемся, что наш продукт, который мы производим, нравится белорусскому рынку, и мы планируем наращивать его поставки для белорусских фермеров. Светлана Линник, гендиректор ООО "Пегас-Агро"

Самарская область - один из главных партнеров Беларуси в европейской части России. Внешние вызовы стали поводом работать плотнее и расширять список поставляемой продукции.





Основные позиции, которые Беларусь продает- это шины, продукты питания, в том числе сыры, это легковое оборудование. Спектр весьма широкий. И перспективные направления - взаимодействие с Минским моторным заводом, с "БЕЛДЖИ". Артур Карпович, руководитель отделения посольства Беларуси в г. Уфе

Наше сотрудничество готово забраться и выше неба! В Белорусско-российском университете, который находится в Могилеве, создадут центр космических исследований. Поддержку в его развитии окажут коллеги из Самары. Первым этапом станет обмен студентами во время летней практики, но это лишь малая часть больших планов.





Хотелось бы создать совместную сетевую образовательную программу для белорусско-российских университетов, и в дальнейшем возможно получится сделать совместный спутник. Денис Аваряскин, доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева