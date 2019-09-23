В саммите ООН по климату участвует белорусская делегация

Доклад ученых о глобальных изменениях климата вновь предрекает катастрофу. Сегодня в Нью-Йорке проходит климатический саммит ООН. В нем принимают участие мировые лидеры, а также члены правительств, финансовых кругов, представители бизнеса и СМИ. В мероприятии участвует и белорусская делегация. Дискуссия идет о мерах по сведению к нулю выбросов в атмосферу планеты углекислого газа к 2050 году