Медовый август! В самом разгаре второй медосбор. На пасеках стремятся заготовить как можно больше сладкого продукта в этот период, ведь весеннего меда было мало из-за влажной и прохладной погоды. В Пуховичском районе до конца лета планируется заготовить более трех с половиной тонн полезного продукта. К процессу медосбора присоединился Илья Цветков (видео).