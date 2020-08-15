ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В самом разгаре второй медосбор

Медовый август! В самом разгаре второй медосбор. На пасеках стремятся заготовить как можно больше сладкого продукта в этот период, ведь весеннего меда было мало из-за влажной и прохладной погоды. В Пуховичском районе до конца лета планируется заготовить более трех с половиной тонн полезного продукта. К процессу медосбора присоединился Илья Цветков (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все