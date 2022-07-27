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В санаториях Беларуси ежедневно отдыхают более 25 тысяч человек - откуда гости?
Сегодня белорусские санатории работают с максимальной загрузкой. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. В них ежедневно отдыхают более 25 тысяч человек, из них около 5,5 тысячи постояльцев - это иностранцы. Причем 95 % от общего числа - россияне, на втором месте - жители стран Прибалтики. В целом в наших здравницах летом отдыхают приезжие из 40 стран. Сейчас, например, у нас находятся граждане США, Нидерландов, Китая и Австралии. Что касается цены, то путевка в отечественный санаторий стоит в два раза дешевле, чем в здравницы Турции или Египта.
Несмотря на ту риторику наших прибалтийских соседей и в связи с тем, что Республика Беларусь сегодня либерализировала безвизовый режим для этих граждан, ежедневно в наших санаториях находится около 100 граждан прибалтийских республик. Сейчас мы видим также увеличение потока отдыхающих из Польши в связи с недавним введением этого режима. Поэтому есть отсроченный спрос и, надеюсь, что наши западные соседи с удовольствием приедут в белорусские санатории поправить свое здоровье.
За первые 6 месяцев этого года в белорусских санаториях оздоровились более 72 тысяч иностранцев. Выручка от экспорта составила около 82 миллионов рублей. Это на 60 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. На сентябрь уже забронированы практически все путевки.
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