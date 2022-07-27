В санаториях Беларуси ежедневно отдыхают более 25 тысяч человек - откуда гости?

Несмотря на ту риторику наших прибалтийских соседей и в связи с тем, что Республика Беларусь сегодня либерализировала безвизовый режим для этих граждан, ежедневно в наших санаториях находится около 100 граждан прибалтийских республик. Сейчас мы видим также увеличение потока отдыхающих из Польши в связи с недавним введением этого режима. Поэтому есть отсроченный спрос и, надеюсь, что наши западные соседи с удовольствием приедут в белорусские санатории поправить свое здоровье.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения