В санаториях разрабатывают программы реабилитации пациентов после COVID

За сутки в нашей стране зарегистрированы 857 пациентов с COVID-19, выписаны 1074 пациента. Минимизировать последствия коронавирусной инфекции - такую задачу поставили перед собой белорусские санатории. После заболевания случаются осложнения дыхательной, сердечно-сосудистой и даже нервной системы. Специальные программы по реабилитации пациентов позволяют эффективно решать эти проблемы. О результатах оздоровительных курсов - в репортаже Юрия Карнеловича.



Физиотерапия, массаж, дыхательная гимнастика, а также электро- и магнитолечение. Все эти процедуры в гродненском санатории объединили в один эффективный курс. Он помогает реабилитироваться пациентам после коронавируса. Особое внимание - восстановлению дыхательной системы. В топе - спелеопроцедуры.

Индивидуальный подход к каждому пациенту

Положительный эффект от такой реабилитации наступает уже через несколько дней. А для многих пациентов санаторий стал еще и единственной возможностью избавиться от так называемого посткоронавирусного синдрома.



Сегодня в здравнице из 70 гостей по специальной программе оздоравливаются 11. Значительного наплыва пациентов здесь ожидают уже через неделю, когда наступит период отпусков.

Программу реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией в санатории разработали еще летом прошлого года. За это время полный курс прошли порядка 300 человек. В основном это жители региона, но в последнее время за здоровьем в Гродно приезжают и иностранцы.











Житель российского Выборга Сергей Корякин COVID заболел в конце января. Болезнь протекала в сложной форме: высокая температура, потеря обоняния, больше месяца провел в изоляции. На реабилитацию приехал в белорусский Гродно. Знакомые посоветовали.

В программе реабилитации медики постарались учесть все возможные направления. Легкие, сердце, желудочно-кишечный тракт и даже психологическое состояние людей. Из-за такого комплексного подхода многие пациенты приезжают в санаторий уже не первый раз.

Татьяна Новицкая, заместитель главврача лечебно-профилактического учреждения:



Если в конце лета, осенью они приезжали к нам первый раз, это была ранняя реабилитация. Мы рекомендовали им повторную, более подробную реабилитацию. У нас работает психолог медицинский с данной категорией пациентов. Каждый пациент после этой инфекции осматривается специалистом-кардиологом, учитывая большое число осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы

Программы посткоронавирусной реабилитации создаются практически во всех санаториях страны. Задача на ближайшие месяцы - предоставить подобные услуги как можно большему числу пациентов и минимизировать последствия от COVID-19.

Сергей Корякин, житель г. Выборг (Россия) "Здесь эти процедуры как раз помогли, потому что у меня было поражение легких. И здесь такая именно программа, которая помогает восстанавливать легкие. Я чувствую облегчение и в дальнейшем буду советовать своим знакомым именно сюда приезжать и здесь свое здоровье поправлять".