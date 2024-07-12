В Санэпидслужбе сообщили, что в Минске купание разрешено на всех официальных пляжах

Купание на официальных пляжах Минска возможно без ограничений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

"На основании комплексной оценки водных объектов в настоящее время купание на официальных пляжах Минска возможно без ограничений", - отметили в центре.