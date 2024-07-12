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В Санэпидслужбе сообщили, что в Минске купание разрешено на всех официальных пляжах
Купание на официальных пляжах Минска возможно без ограничений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.
"На основании комплексной оценки водных объектов в настоящее время купание на официальных пляжах Минска возможно без ограничений", - отметили в центре.
С 4 по 10 июля Санэпидслужба обследовала 21 пляж. Исследованы пробы воды Заславского, Цнянского, водохранилищ "Криница", "Дрозды", Комсомольского озера. Было отобрано 25 проб воды открытых водоемов. По информации экспертов, все исследованные пробы соответствуют гигиеническому нормативу по показателям микробиологической безопасности.
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