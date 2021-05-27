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В Санкт-Петербурге пассажирский автобус врезался в столб: есть пострадавшие

Авария с городским автобусом произошла сегодня в Санкт-Петербурге. Сбив пешехода, на большой скорости пассажирский автобус влетел в фонарный столб и буквально встал на дыбы.

Пострадали 6 человек: двое в тяжелом состоянии. Один из них - водитель, его зажало в кабине автобуса. Причины ДТП выясняются. Известно, что транспорт был полностью в исправном состоянии.


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