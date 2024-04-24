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В Санкт-Петербурге рассмотрят вопросы региональной и международной безопасности с партнерами по ОДКБ, СНГ и другим интеграционным объединениям

О сохранении национальной идентичности, сотрудничестве в сфере противодействия нелегальной миграции и защите населения в условиях военных конфликтов шла речь сегодня в Санкт-Петербурге.

Здесь проходит XII международная встреча представителей, курирующих вопросы безопасности. В этом году участие в ней принимают представители более 100 иностранных государств, а также ряда международных и региональных организаций. Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Павел Муравейко. На пленарное заседание форума вынесены актуальные вопросы международной повестки, а также проблемы обеспечения информационной безопасности в условиях формирования полицентричного мироустройства.

Для нашей страны этот форум имеет также очень важное значение. Скажу больше, сегодня в Минске начинает работу VII Всебелорусское народное собрание, новый конституционный орган, в повестку дня которого включены принципиально важные вопросы в части, что касается безопасности. Будут рассмотрены новая Концепция национальной безопасности и новая Военная доктрина, куда уже заложены наши взгляды и подходы на систему безопасности в целом, место и роль наших силовых структур в ее обеспечении, а также те риски, вызовы и угрозы, которые мы оцениваем как негативный потенциал, способный повлиять на благоприятное развитие обстановки в нашей стране и вокруг нее.
Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси

Завтра планируется более углубленное обсуждение вопросов региональной и международной безопасности с партнерами по ОДКБ, СНГ и другим интеграционным объединениям.

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