В Санкт-Петербурге рассмотрят вопросы региональной и международной безопасности с партнерами по ОДКБ, СНГ и другим интеграционным объединениям

Для нашей страны этот форум имеет также очень важное значение. Скажу больше, сегодня в Минске начинает работу VII Всебелорусское народное собрание, новый конституционный орган, в повестку дня которого включены принципиально важные вопросы в части, что касается безопасности. Будут рассмотрены новая Концепция национальной безопасности и новая Военная доктрина, куда уже заложены наши взгляды и подходы на систему безопасности в целом, место и роль наших силовых структур в ее обеспечении, а также те риски, вызовы и угрозы, которые мы оцениваем как негативный потенциал, способный повлиять на благоприятное развитие обстановки в нашей стране и вокруг нее.

Павел Муравейко, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси