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В Санкт-Петербурге состоялся XV Международный медиафорум "Диалог культур"

Информационная безопасность, медиасотрудничество в рамках Союзного государства и ЕАЭС, а также взгляд на COVID через объектив фотокамеры. В Санкт-Петербурге прошел XV, юбилейный, международный медиафорум "Диалог культур". Участники - молодые журналисты из десятков стран мира: Россия, Беларусь, Сербия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Норвегия, Испания, Китай. Для них площадка форума - это не только возможность показать свои работы, но и пообщаться с метрами журналистики. Сегодня очень важно научить молодежь информационной безопасности, распознаванию фейков, которые заполонили социальные сети и телеграм-каналы, ответственности за распространение ложной информации и травли в Сети.
Информационная безопасность - одна из тем XV медиафорума "Диалог культур"

Выставка "Я здесь живу"

Также в рамках форума открылась выставка "Я здесь живу". Посетители увидят 200 лучших работ 35 фотокорреспондентов мира. Тема - "Преодолевая COVID и расстояния". Через объектив фотокамер авторы рассказали о своих родных местах, а их героями стали врачи, студенты, учителя, а нередко случайные прохожие, попавшие в кадр.

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