В Санкт-Петербурге стартует VI Форум регионов Беларуси и России

Еще более плотное взаимодействие регионов Беларуси и России обсудят уже завтра в Санкт-Петербурге. В город продолжают прибывать делегаты VI Форума регионов. В течение 3 дней затронут десятки тем. В том числе - сотрудничество в промышленности, науке, культуре, бизнесе. Особое внимание - молодежным проектам. Какие инновационные идеи предлагают студенты - репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской.



Они еще учащиеся вузов, но уже сейчас планируют свое будущее. Рынок труда стремительно меняется, и надо успеть занять свою нишу. Так, студенты Белорусского государственного экономического университета создали бизнес-инкубатор, который поможет молодым людям с инновационными идеями открыть свой бизнес.







Главная особенность VI Форума регионов - активное участие в нем молодежи. Неслучайно стартовый или, как говорят, нулевой день форума полностью отдан работе самых юных делегатов. Сегодня в Санкт-Петербурге открылся российско-белорусский форум "Молодежь Союзного государства". Для участников это хорошая возможность рассказать о своих проектах не только сверстникам, но и опытным экономистам, депутатам и министрам.



По количеству участников VI Форум регионов Беларуси и России уже называют самым масштабным. Кроме молодежи, в Санкт-Петербург приедут более 600 делегатов из обеих стран. Это парламентарии, руководители различных министерств и промышленных предприятий, ученые и бизнесмены. От Беларуси в работе форума участвуют все регионы страны, от России - более 60. Одна из ключевых тем - углубление интеграции Союзного государства. Это касается совместных научных, гуманитарных и промышленных проектов. И так совпало, что именно сегодня в Санкт-Петербурге торжественно открыли совместное белорусско-российское предприятие по производству лифтов.







В Санкт-Петербурге обсудят и создание белорусско-российского льняного кластера. Также речь пойдет об участии Беларуси в проектах первого российского центра искусственного интеллекта, который скоро должен появиться в городе на Неве.







И, конечно, Форум регионов - это прежде всего общение представителей бизнес-кругов двух стран и заключение контрактов. Так, завтра, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга соберется деловая элита Беларуси и России. Наша страна планирует подписать соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Ингушетией, а также с Саратовской и Смоленской областями России.



