В Санкт-Петербурге журналисты из 20 стран мира объединились в "Диалоге культур"

Мосты нам было всегда тяжело наводить. Потому что так называемый просвещенный Запад - они просвещенные, а русские, белорусы, киргизы, узбеки - это какие-то народы, которые не имеют права на свое традиции. Это все неверные мифы, не соответствуют действительности. И белорусы, и сейчас во всех бывших республиках Союза подрастает хорошее, воспитанное поколение, в том числе и журналисты массмедиа. И, кстати, много делают для того, чтобы продвигать свои культурные традиции, свою самобытность в конце концов.

Владимир Кочин, исполнительный директор фонда "Русский мир"