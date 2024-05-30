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В Санкт-Петербурге журналисты из 20 стран мира объединились в "Диалоге культур"
Культурный прорыв информационной блокады. Санкт-Петербург собрал 300 молодых журналистов на "Диалог культур". Медиафорум состоялся в 18-й раз, в дискуссиях на объединение наций звучали голоса Аргентины, Сербии, Франции, Италии. Каждая из стран представляла свои ценности в фильмах. От Агентства теленовостей - "Беларусь созидающая", история в мемориалах. Так способна ли культура остановить военные конфликты? Наш обозреватель Лидия Заблоцкая присоединилась к разговору под сводами Эрмитажа.
Как правило, снимать запрещено этот драгоценный культурный щит русского народа, но на 2 дня Эрмитаж снял ограничения для молодых журналистов из 20 стран мира.
Говорить под присмотром законодателей искусства: Ван Гога, Рафаэля, Рембрандта. Не лукавить в их биографиях и не политизировать. Например, год назад Метрополитен-музей причислил Айвазовского, Репина и Куинджи к украинцам. Ранее тот же музей называл мастеров русскими живописцами.
Мы не должны говорить о том, что они отменяют. Мы должны вести свой диалог. Мы показываем свою культуру, она настолько безмерная. Я не хочу говорить с теми людьми, которые говорят, что мы отменим космос. Здесь собрались люди, которые несут в себе этот генетический код Евразии, своих отцов, своих прадедов.
Если культуры живут отдельно, то они сами себя могут уничтожить. Или если на них кто-то кинет одну бомбу, от них ничего не останется и все. А диалог культур и взаимодействие позволяют нам всех сохранять в памяти.
Эрмитаж в 18-й раз предложил молодым журналистам ювелирно вести открытые дискуссии под историческими сводами, что воспитывают.
Та турбулентность, в которой мы живем, здесь сдается, не работает, потому что здесь что ни шаг, что ни двери - это шедевр. И это памятник.
Мы преодолеваем здесь отмену. Тем самым, что мы показываем культуру разных народов. Теперь действительно там русские девушки изучают армянский или русские парни изучают там грузинский. И говорят на этих языках, читают стихи.
Эрмитажному театру без малого 250 лет. Пел Шаляпин, фуэте исполняла Павлова. Теперь авансцена - представителям массмедиа. Блогерам из YouTube и репортерам альтернативных телеканалов предложили роль культурных дипломатов.
В 2015 году люди не говорили о славянских странах в Латинской Америке. Тогда я приехал впервые в Санкт-Петербург, дома недоумевали: зачем. Но сейчас мир поменялся. О стране говорят намного чаще. Я приезжаю в качестве независимого блогера, чтобы фиксировать, что здесь происходит на самом деле. Это путь к дискуссии о культуре.
Сербия и сербский народ всегда был открыт. Был открыт к каждому, особенно к русскому и белорусскому братским народам. Борьба за правду. С другой стороны, это просто сотрудничество и природная связь братских народов. Существует такая красная линия, когда вот именно эти западные СМИ угрожают нашему народу, нашим ценностям. Это сейчас происходит. И это нынешнее время, но именно в таком времени у нас, журналистов, огромная роль.
Беларусь не осталась в стороне от трансляции своего наследия, чтобы услышали, как громко заговорили мемориалы. Особенно в год 80-летия освобождения от фашизма. Агентство теленовостей показало проект "Беларусь созидающая" на международной площадке в противовес уничтожению памятников в той же близлежащей Польше.
Мосты нам было всегда тяжело наводить. Потому что так называемый просвещенный Запад - они просвещенные, а русские, белорусы, киргизы, узбеки - это какие-то народы, которые не имеют права на свое традиции. Это все неверные мифы, не соответствуют действительности. И белорусы, и сейчас во всех бывших республиках Союза подрастает хорошее, воспитанное поколение, в том числе и журналисты массмедиа. И, кстати, много делают для того, чтобы продвигать свои культурные традиции, свою самобытность в конце концов.
Концепция медиафорума - в культурном обмене. После двухдневного показа себя в Эрмитаже съемочные группы разъехались по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью России. Охота за репортажами, чтобы увидеть внестоличную русскую жизнь. Новые ракурсы и взгляды на страну-соседку можно уже искать на YouTube-платформе и в социальных сетях. Год назад количество постфактумных репортажей достигло 5 тыс.
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