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В Санкт-Петербурге журналисты из 20 стран мира объединились в "Диалоге культур"

Культурный прорыв информационной блокады. Санкт-Петербург собрал 300 молодых журналистов на "Диалог культур". Медиафорум состоялся в 18-й раз, в дискуссиях на объединение наций звучали голоса Аргентины, Сербии, Франции, Италии. Каждая из стран представляла свои ценности в фильмах. От Агентства теленовостей - "Беларусь созидающая", история в мемориалах. Так способна ли культура остановить военные конфликты? Наш обозреватель Лидия Заблоцкая присоединилась к разговору под сводами Эрмитажа.

Как правило, снимать запрещено этот драгоценный культурный щит русского народа, но на 2 дня Эрмитаж снял ограничения для молодых журналистов из 20 стран мира.

Говорить под присмотром законодателей искусства: Ван Гога, Рафаэля, Рембрандта. Не лукавить в их биографиях и не политизировать. Например, год назад Метрополитен-музей причислил Айвазовского, Репина и Куинджи к украинцам. Ранее тот же музей называл мастеров русскими живописцами.

Мы не должны говорить о том, что они отменяют. Мы должны вести свой диалог. Мы показываем свою культуру, она настолько безмерная. Я не хочу говорить с теми людьми, которые говорят, что мы отменим космос. Здесь собрались люди, которые несут в себе этот генетический код Евразии, своих отцов, своих прадедов.
Ашот Джазоян, председатель медиаконгресса "Содружество журналистов"
Если культуры живут отдельно, то они сами себя могут уничтожить. Или если на них кто-то кинет одну бомбу, от них ничего не останется и все. А диалог культур и взаимодействие позволяют нам всех сохранять в памяти.
Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа

Эрмитаж в 18-й раз предложил молодым журналистам ювелирно вести открытые дискуссии под историческими сводами, что воспитывают.

Та турбулентность, в которой мы живем, здесь сдается, не работает, потому что здесь что ни шаг, что ни двери - это шедевр. И это памятник.
Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства
Мы преодолеваем здесь отмену. Тем самым, что мы показываем культуру разных народов. Теперь действительно там русские девушки изучают армянский или русские парни изучают там грузинский. И говорят на этих языках, читают стихи.
Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России

Эрмитажному театру без малого 250 лет. Пел Шаляпин, фуэте исполняла Павлова. Теперь авансцена - представителям массмедиа. Блогерам из YouTube и репортерам альтернативных телеканалов предложили роль культурных дипломатов.

В 2015 году люди не говорили о славянских странах в Латинской Америке. Тогда я приехал впервые в Санкт-Петербург, дома недоумевали: зачем. Но сейчас мир поменялся. О стране говорят намного чаще. Я приезжаю в качестве независимого блогера, чтобы фиксировать, что здесь происходит на самом деле. Это путь к дискуссии о культуре.
Гихаррубиа Грела Мануэль, блогер (Аргентина)
Сербия и сербский народ всегда был открыт. Был открыт к каждому, особенно к русскому и белорусскому братским народам. Борьба за правду. С другой стороны, это просто сотрудничество и природная связь братских народов. Существует такая красная линия, когда вот именно эти западные СМИ угрожают нашему народу, нашим ценностям. Это сейчас происходит. И это нынешнее время, но именно в таком времени у нас, журналистов, огромная роль.
Даринка Петрович, корреспондент альтернативного телевидения (Республика Сербская)

Беларусь не осталась в стороне от трансляции своего наследия, чтобы услышали, как громко заговорили мемориалы. Особенно в год 80-летия освобождения от фашизма. Агентство теленовостей показало проект "Беларусь созидающая" на международной площадке в противовес уничтожению памятников в той же близлежащей Польше.

Мосты нам было всегда тяжело наводить. Потому что так называемый просвещенный Запад - они просвещенные, а русские, белорусы, киргизы, узбеки - это какие-то народы, которые не имеют права на свое традиции. Это все неверные мифы, не соответствуют действительности. И белорусы, и сейчас во всех бывших республиках Союза подрастает хорошее, воспитанное поколение, в том числе и журналисты массмедиа. И, кстати, много делают для того, чтобы продвигать свои культурные традиции, свою самобытность в конце концов.
Владимир Кочин, исполнительный директор фонда "Русский мир"

Концепция медиафорума - в культурном обмене. После двухдневного показа себя в Эрмитаже съемочные группы разъехались по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью России. Охота за репортажами, чтобы увидеть внестоличную русскую жизнь. Новые ракурсы и взгляды на страну-соседку можно уже искать на YouTube-платформе и в социальных сетях. Год назад количество постфактумных репортажей достигло 5 тыс.

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