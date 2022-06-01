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В СДЮШОР "Динамо" торжественно закрыли хоккейный сезон

От лучшего игрока до лучшего тренера, и медали всем чемпионам и призерам первенств. Во Дворце спорта подвели черту под сезоном в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва "Динамо". Награды ребята получали из рук знаменитых хоккеистов. Они пример, чего можно достичь, если верить в свои силы и выполнять все тренерские установки.

Любой желающий смог не только получить автографы от знаменитых хоккеистов, услышать ответы на вопросы, но и поучаствовать в квестах. Собрав стикеры за выполненные задания, юные хоккеисты сами выбирали себе подарок с помощью специального колеса.

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