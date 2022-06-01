В СДЮШОР "Динамо" торжественно закрыли хоккейный сезон

От лучшего игрока до лучшего тренера, и медали всем чемпионам и призерам первенств. Во Дворце спорта подвели черту под сезоном в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва "Динамо". Награды ребята получали из рук знаменитых хоккеистов. Они пример, чего можно достичь, если верить в свои силы и выполнять все тренерские установки.