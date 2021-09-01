В сельскохозяйственной академии в Горках прошла линейка-флешмоб

Встретиться с друзьями своими - начинается учебный год. Опять же увидим своих преподавателей. Это одни из самых лучших людей. Они нас наставляют и в это же время дают знания. Я бы хотела пожелать всем удачи.

Павла Петренко, студентка БГСХА