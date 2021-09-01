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В сельскохозяйственной академии в Горках прошла линейка-флешмоб

Сегодня прозвучал звонок и почти для тысячи первокурсников старейшего аграрного вуза Европы - Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках. Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, превратилась в большой флешмоб. Вручены студенческие билеты. Награды от профильных министерств, благодарности педагогам, ветеранам академии. А также лучшим студентам за отличную учебу. Практико-ориентированное образование станет приоритетом и на этот год для вуза.

Роман Ковтун, студент БГСХА: Здорово получать такое качественное образование в стране, не выезжая за рубеж. И тут же можно совмещать и работу, и учебу. Очень хочется приступить уже (все-таки появляются новые профильные предметы - земледелие и кормопроизводство), окунуться в процесс производства и побывать на предприятиях
Встретиться с друзьями своими - начинается учебный год. Опять же увидим своих преподавателей. Это одни из самых лучших людей. Они нас наставляют и в это же время дают знания. Я бы хотела пожелать всем удачи.
Павла Петренко, студентка БГСХА
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вуз этот всегда чуть больше, чем кузница кадров, чуть больше, чем какие-то научные лаборатории. Здесь закладывается основа идеологии, здесь прививается патриотизм - это важно. Здесь формируется личность будущего белоруса - гражданина, патриота.
Павла Петренко, студентка БГСХА

Сегодня вуз ведет подготовку по 27 специальностям. Обучаются здесь студенты из 17 стран, в том числе Китая, Африки и Монголии.

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