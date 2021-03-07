В семье Морозовых муж и жена с честью носят милицейские погоны

В этой семье царит полное равноправие. Здесь точно знают, что совместить работу и дом - задача отнюдь непростая, но выполнимая. И здесь весна начинается сразу с двух праздников - и оба они уже в семейных традициях.



Муж и жена с честью носят милицейские погоны, служат в одном подразделении и воспитывают двух прекрасных сыновей. История их зимнего знакомства больше из разряда все же весенней романтики.



Как случайная встреча стала знаковой? И каково это - служить вместе? О сильных чувствах, крепкой семье и офицерской чести репортаж-лайф Алеси Высоцкой (видео).