Астролог: в сентябре белая полоса ждет тех, кто действительно заслужил
Впереди белая полоса: каким знакам зодиака сентябрь принесет небывалое везение, пишет sb.by. В первый месяц наступившей осени звезды будут благосклонны к представителям некоторых зодиакальных созвездий. Для кого судьба приготовила приятные сюрпризы уже в этом месяце?
Овен
Уже в начале осени Овнам выпадет невероятная возможность повысить свой профессионализм, уровень знаний, получить новые навыки или отточить свое мастерство. Такое подарки судьбы случаются у Овнов не часто, поэтому упускать шанс никак нельзя. Трудностей, которые могут возникнуть в начале, бояться не стоит - звезды на вашей стороне. Позвольте себе рискнуть, и результаты не заставят себя долго ждать.
Лев
Перемены в настроении осенней погоды никак не будут влиять на ту волну романтики, которая захлестнет Львов. Расположение звезд подтолкнет представителей этого знака к приключениям и даже авантюрам. Приятные встречи, неожиданные поездки, длинные задушевные разговоры и исполнение самых сокровенных желаний - таким будет сентябрь для Львов. Правда, покровительство звезд не означает, что стоит терять внимание и рассудительность.
Скорпион
Настоящими везунчиками сентября смело можно назвать Скорпионов. В начале осени представителям этого знака зодиака по-настоящему улыбнется удача. Заключаться это будет главным образом в том, что все накопившиеся проблемы, которые довлели над Скорпионами на протяжении длительного времени, успешно разрешатся, причем без особых усилий. Удастся также значительно поправить свое здоровье, а материальные трудности перестанут волновать.