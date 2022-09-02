Астролог: в сентябре белая полоса ждет тех, кто действительно заслужил

Впереди белая полоса: каким знакам зодиака сентябрь принесет небывалое везение, пишет sb.by. В первый месяц наступившей осени звезды будут благосклонны к представителям некоторых зодиакальных созвездий. Для кого судьба приготовила приятные сюрпризы уже в этом месяце?

Овен

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/d00/72ne2rlsdgzg3xb2vq34zh7foxsya3rm.png

Уже в начале осени Овнам выпадет невероятная возможность повысить свой профессионализм, уровень знаний, получить новые навыки или отточить свое мастерство. Такое подарки судьбы случаются у Овнов не часто, поэтому упускать шанс никак нельзя. Трудностей, которые могут возникнуть в начале, бояться не стоит - звезды на вашей стороне. Позвольте себе рискнуть, и результаты не заставят себя долго ждать.

Лев

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/633/uloaahvxz5jyc1pq9jhkrugagoz2rk7g.png

Перемены в настроении осенней погоды никак не будут влиять на ту волну романтики, которая захлестнет Львов. Расположение звезд подтолкнет представителей этого знака к приключениям и даже авантюрам. Приятные встречи, неожиданные поездки, длинные задушевные разговоры и исполнение самых сокровенных желаний - таким будет сентябрь для Львов. Правда, покровительство звезд не означает, что стоит терять внимание и рассудительность.

Скорпион

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/ede/vahz2rg1tll0a7hzvnadgb1qtu29vs2j.png