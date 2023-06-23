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В сердце Минска состоится республиканский праздник "На крыльях мечты"
Грандиозный выпускной на берегу Свислочи: парящие артисты, водное шоу и популярные исполнители. Уже этим вечером в сердце Минска состоится республиканский праздник "На крыльях мечты" для более чем пяти тысяч студентов со всей страны. Традиционное торжество для выпускников в этом сезоне - в новом месте и в новом формате: впервые мероприятие под открытым небом и на площадке у столичного Дворца спорта. Поздравит юношей и девушек с этим знаковым моментом их жизни и Белтелерадиокомпания.
В прямом эфире с места событий будет вещать "Беларусь 2" - самый молодежный телеканал страны. Ведущие специального проекта "Наше завтра" побеседуют с выдающимися выпускниками и ректорами вузов, расскажут о достижениях и передовых разработках белорусских студентов. Главная особенность проекта - поздравительный флешмоб, присоединиться к которому может каждый. Присылайте свои поздравления в телеграм-канал "Наше завтра" и самые креативные пройдут в эфире. Прямую трансляцию официальной части праздника смотрите сегодня после "Панорамы", а телеверсию всего мероприятия - уже в это воскресенье в 16:00 на "Беларусь 1".
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