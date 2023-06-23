Грандиозный выпускной на берегу Свислочи: парящие артисты, водное шоу и популярные исполнители. Уже этим вечером в сердце Минска состоится республиканский праздник "На крыльях мечты" для более чем пяти тысяч студентов со всей страны. Традиционное торжество для выпускников в этом сезоне - в новом месте и в новом формате: впервые мероприятие под открытым небом и на площадке у столичного Дворца спорта. Поздравит юношей и девушек с этим знаковым моментом их жизни и Белтелерадиокомпания.