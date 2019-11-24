В Сети набирает популярность видеоролик с пищухой, исполняющей хит Queen

В Сети набирает популярность видеоролик с маленькой пищухой, исполняющей хит группы Queen "Ay-Oh!". Естественно, это монтаж. Одному из интернет-пользователей приглянулось видео с невероятно артистичным зверьком, который просто стоит на камне, смотрит по сторонам и периодически издает забавные звуки. Он наложил эти кадры на знаменитую музыку и получился настоящий хит. Забавный ролик уже посмотрели более пяти миллионов пользователей. Хит сетей - пищуха-суперзвезда.



