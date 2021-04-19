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В Сети появились комментарии пользователей о ситуации с подготовкой вооруженного мятежа в Беларуси

Сложившаяся ситуация бурно обсуждается в интернете. Подписчики не только из Беларуси, но и стран бывшего СНГ не сдерживают эмоций и выражений (видео).

Вот некоторые из них:

Если будет доказана причастность спецслужб США и иных, то их смело можно объявлять террористическим государством. Со всеми вытекающими… Самый момент.

В Минске эти субъекты сидят в "американке". Так называется круглый изолятор КГБ Беларуси. В общем, некоторые будут чувствовать себя как дома.

Вот она, западная демократия. Сели в тесном кружке, поделили страну и потом говорили бы, что это выбор народа. Также бывшую УССР делили.

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