В Сети появились комментарии пользователей о ситуации с подготовкой вооруженного мятежа в Беларуси

Если будет доказана причастность спецслужб США и иных, то их смело можно объявлять террористическим государством. Со всеми вытекающими… Самый момент.

В Минске эти субъекты сидят в "американке". Так называется круглый изолятор КГБ Беларуси. В общем, некоторые будут чувствовать себя как дома.

Вот она, западная демократия. Сели в тесном кружке, поделили страну и потом говорили бы, что это выбор народа. Также бывшую УССР делили.