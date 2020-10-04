В северной части Минска в скором времени вырастет "город в городе"

Помимо Национального выставочного комплекса, который инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов обещает возвести в кратчайшие сроки, этот инновационный район белорусской столицы максимально ориентирован на социальный комфорт. Продумана каждая деталь: от экологичности до особого уровня внедрения IT в его инфраструктуру.



Секреты "умного города" - в сюжете Ольги Медведь."Северный берег" площадью в 900 гектаров в сердце Беларуси. Восточнее Долгиновского тракта в сторону кольцевой автодороги появится "город в городе". Момент исторический, ведь возводить "интеллектуальный" район в Минске доверено одной из крупнейших в мире компаний в области инвестиций, недвижимости и логистики Emaar Properties.







Эта часть Минска станет одной из самых передовых, современных и технологичных

В "умном городе", как его описывают разработчики, только новшества - самые инновационные идеи в строительстве, энергосбережении, экологии. Помимо традиционных объектов здравоохранения, образования, спорта, культуры и искусств - знаковые сооружения. Менее чем за полтора года здесь появится Белорусский национальный выставочный центр. Следующий этап - Всемирный торговый центр - наподобие Всемирного торгового центра в Дубае.

Мухаммед али Аль-Аббар, председатель совета директоров компании Emaar Properties:

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Мы присутствуем во многих странах мира и поэтому можем оценить, насколько большие перспективы открываются в Республике Беларусь. Ваша страна находится в начале своего мощного экономического развития. Президент Беларуси построил серьезную базу, которая гарантирует успех - речь идет о безопасности, структуре управления, независимой и выверенной политике. Поэтому мы убеждены в отличных перспективах для вашей страны и нашего совместного проекта "Северный берег". Таких объектов мирового масштаба нашей стране не хватало. Выставочный центр сможет принимать не только отечественные разработки и достижения, показывать их в полном объеме, но и откроет пространство для ивентов планетарного уровня. Правительство поддерживает инициативу".

Кто же такие Emaar Properties? Во-первых, застройщик с прочной репутацией, гарант качества. Немного цифр: свыше 60-ти дочерних компаний на всех континентах, их бизнес реализован более чем в полусотне стран, кстати, в их числе теперь и Беларусь. Самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших на планете торговых центров "Дубай Молл" - эти грандиозные строительные проекты Дубая воплощены благодаря Мухаммеду Али аль-Аббару. Председатель совета директоров компании - душа концепции современного Дубая, советник руководителей Абу-Даби и Дубая. Из его же шедевров - районы с инвестициями в 15 миллиардов долларов «Дубай Марина», в 20 миллиардов "Дубай Даунтаун" и 55 миллиардов гавань "Дубай-Крик", а также экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии, проекты в Сербии. Застройка в нашей стране, как в центре Европы - историческое решение.





Пока говорить об объеме инвестиций в нашу экономику сложно, но речь минимум о 10 миллиардах евро

У района большая социальная нагрузка. Из важных приоритетов - удобство горожан, качество их жизни и инфраструктуры. Университет искусственного интеллекта, школы, детские садики, спортплощадки и центры для развития и творчества - сооружения, важные для совершенствования человеческого ресурса. Вместе с мэром Минска Мухаммед Али аль-Аббар изучил столицу, спустился на новую станцию метро "Ковальская Слобода" третьей ветки, которая вскоре будет открыта для пассажиров. Побывал гость и в самом масштабном строительном проекте, в комплексе "Минск Мир" отметил схожие черты с архитектурой Дубая. Да и вообще обозначил перспективы нашей столицы на высоком уровне. Сооружения вроде Национального выставочного центра благоприятно повлияют на развитие экономики. Как и Международный финансовый центр, он также поможет прогрессу, что и является целью партнеров.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Это мощный сигнал и другим потенциальным инвесторам, которые присматриваются, анализируют ситуацию. Ведь не секрет, что перед тем, как решиться на любой проект, подготовленные команды консультантов изучают не только нормативно-правовую базу, инвестиционный климат страны, но и сверяются, есть ли уже люди, которые рискнули серьезно вложиться в суверенную экономику. Поэтому, с точки зрения наработки портфеля успешных, история для Беларуси Emaar Properties - это очень важно. Даже безотносительно самого проекта, который крайне привлекателен и полезен для нашей страны".