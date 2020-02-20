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В Северной Македонии изъята крупнейшая партия наркотиков

Самая крупная партия наркотиков в истории Северной Македонии: у наркоторговцев изъята тонна и триста килограммов кокаина. Наркотики переправлялись в грузовике с бананами. Он следовал из США в черногорский порт Бар, а конечным пунктом назначения была Словения. Однако контрабандисты изменили маршрут и отправили наркотики в Северную Македонию через Албанию. На данный момент арестованы три человека: два водителя и кладовщик компании - экспортера фруктов.

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