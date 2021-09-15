В. Шабуцкая: Беларусь и Батька - как близнецы-братья

Оставаться нормальными соседями, уметь жить и сотрудничать, уважая друг друга. Даже эти непреходящие ценности, к сожалению, сегодня продаются. Но в убытке остается тот, кто не умеет хранить общую историю. Единая Беларусь и настоящие белорусы уважают общее прошлое, современную историю становления независимости и ее символы, которые являются объединяющими. Об одном из них говорили в эфире проекта "Скажинемолчи".