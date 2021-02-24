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В шаге от трагедии. На Брестчине милиционеры спасли девушку

Спасенной оказалась 22-летняя жительница Дрогичинского района

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