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В Щучине количество вакансий превышает число безработных в 14 раз
С довольно нетипичной проблемой столкнулись в Щучине. Там количество вакансий превышает число безработных в 14 раз. Привлекательный инвестиционный климат в райцентре позволил создать за последние годы десятки новых предприятий. Как результат - в регионе появились сотни новых рабочих мест. Закрыть их собственными силами не получается. Поэтому практика подвоза людей из соседних районов и даже из областного центра уже стала нормой для небольшого городка. О ситуации на рынке - репортаж Юрия Карнеловича.
Проработав несколько лет на одном из гродненских предприятий, молодой технолог Анна Зубель решила делать карьеру. Получила высшее образование и стала подыскивать новое место работы. Однако в областном центре подходящих вакансий не нашлось. Предложение поступило из Щучина. Перспективы развития, достойная заработная плата. Правда, вот расстояние до нового места работы поначалу смущало - 70 километров от дома.
Искать специалистов за пределами района сегодня вынуждены почти все крупные предприятия Щучина. Привлекательный инвестиционный климат позволил открыть в райцентре десятки новых производств. Не хватает кадров. На частном предприятии по выращиванию клубники, к примеру, на сезонные работы необходимо до 400 человек.
Новые рабочие места в Щучине растут, как грибы после дождя. Кстати, грибной завод, открывшийся в конце прошлого года, предоставил сразу полторы сотни рабочих мест. Людей, признаются, набрали с трудом. Подвозят даже из соседнего Мостовского района. Щучинское предприятие по выращиванию грибов планирует удвоить производство. Ведутся работы по созданию аналогичного цеха, а это значит, что уже в сентябре появится еще порядка 100 новых вакансий.
Выход один, говорят специалисты, -привлекать "трудовых мигрантов" из всей Гродненской области. Здесь уже приступили к проработке соответствующих маршрутов. В местной службе занятости отмечают: спрос на работников в районе колоссальный. На учете состоят всего около 50 человек, но и на них уже пришли заявки с предприятий.
Исправить ситуацию, уверены в районе, поможет массовое строительство жилья.Задача - не просто привезти работника из другого региона, а предложить условия,чтобы он остался здесь жить. Сегодня рассматриваются разные варианты имеханизмы воплощения этой идеи. В том числе и с привлечением средств самихработодателей.
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