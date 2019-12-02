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В Щучине открыли вторую фабрику по выращиванию шампиньонов
Более четырех тысяч тонн свежих грибов в год и сотни новых рабочих мест. В Щучине открыли вторую фабрику по выращиванию шампиньонов. Инвестпроект реализовала частная компания. Производство получилось экспортоориентированным. Грибы из небольшого белорусского райцентра уже оценили потребители в странах СНГ. Масштабы производства оценил и Юрий Карнелович. Татьяна Головач о выращивании шампиньонов знает практически все. Новое для себя ремесло грибовода постигает уже почти год. На фабрике с момента открытия, а после ввода в эксплуатацию второго комплекса, одна из первых перешла на новое производство.
Выращивание шампиньонов в промышленных масштабах - дело новое не только для Щучина, но и для всей Гродненской области. Инвестиционный проект в 2018 году реализовала частная компания. Спрос на продукцию превзошел все ожидания. И уже через несколько месяцев заработал, по сути, еще один новый завод. Теперь мощности комплекса позволяют собирать до 5-ти тысяч тонн деликатеса в год. Продукция, кстати, поставляется на экспорт.
Выращивание шампиньонов - это отработанная годами технология. Грибы поспевают в специальных камерах на стеллажах высотой до пяти метров. За всеми процессами и поддержанием соответствующего микроклимата следит компьютерная программа. Главная составляющая успеха - качественная вода. Оказывается, гриб шампиньон на 90 % состоит из жидкости. В первые дни загрузки камеры, на один квадратный метр выливается до 30-ти литров воды. Чем больше влажность, тем быстрее растет гриб. За сутки он увеличивается ровно в два раза. Кроме экономического эффекта, новое предприятие для небольшого райцентра имеет еще и большое социальное значение. Здесь создано около 200 новых рабочих мест. Организован подвоз персонала даже из соседних районов. Тересса Маркелевич, к примеру, каждый день приезжает в Щучин за 90-та километров. В перспективе, инвесторы планируют превратить Щучин в грибную столицу Беларуси. Уже прорабатываются планы о расширения производства. Активно ведется работа и по диверсификации рынка сбыта.
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