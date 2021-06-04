В Щучине разрабатывают собственную технологию выращивания арбузов в белорусских широтах

Вероника Капитанчик, младший научный сотрудник Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси: Садим мы до прививочки. Вот у нас есть такая прищепка, мы садим до места прививки, чтобы не нарушать, чтобы культура не поломалась. Затем мы берем спанбонд, ставим дуги и укрываем, чтобы температура была не ниже 14 градусов. Тогда у нас растение начинает расти. Уже через несколько недель укрытие над рассадой снимут, арбузы продолжат расти в открытом грунте. На всех этапах ученые будут следить за развитием каждого саженца.