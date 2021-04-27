В Щучинском районе готовы дать отпор коронавирусу

Беларусь готовится к третьей волне коронавируса. Клиники в регионах оснащены всем необходимым, дополнительно закуплены аппараты ИВЛ. Создан запас медпрепаратов и кислорода. Не менее важно и отношение самих людей. Соблюдать меры безопасности (масочный режим и дистанцию), а также укреплять иммунитет по силам каждому. Юрий Карнелович отправился в Щучинский район, чтобы убедиться - регионы готовы дать отпор вирусам.





Медицина готова к третьей волне коронавируса

В Щучинском районе рост заболеваний коронавирусной инфекцией не фиксируется уже несколько недель, но

. Особое внимание уделяют детям. По расчетам специалистов, именно они могут оказаться наиболее уязвимыми в ближайшие месяцы. А потому при малейших признаках простудных заболеваний проводится полное обследование и диагностика.

Виктория Прокопович, врач-педиатр Щучинской центральной районной больницы:

"Легко и просто может проходить как острое заболевание, но последствия могут быть достаточно серьезными для детей. Так, например, длительные субфебрилитеты часто встречаются у деток. Поражение печени в виде острых гепатитов встречаются. Какие-то нарушения сердечного ритма часто встречаются у деток. Поэтому рекомендовано тщательное наблюдение за этими детьми".



Опытный персонал - залог успешной борьбы с пандемией

За время работы в условиях пандемии щучинские медики приобрели неоценимый опыт. Многие переквалифицировались в иммунологов и вирусологов. Наплыв пациентов требовал принятия оперативных решений. Несколько отделений клиники были отданы под ковидных больных. Молодой специалист Александра Будилович вспоминает, что работать приходилось не считаясь с личным временем. У пациентов дежурили круглые сутки.

Александра Будилович, врач-невролог Щучинской центральной районной больницы:

"Сегодня сказали, что завтра ты уходишь на COVID. Знаний не было, но старшее поколение помогало, как могло, Все окунулись в эту специфику. Пациентов было много. Мы ко всему привыкли уже, знание получили, так что к третьей волне мы готовы".

В районе коронавирусной инфекцией переболели несколько тысяч человек. Многие в тяжелой форме. Среди них и Татьяна Соколова. По ее словам, медики подарили ей жизнь. Обычная простуда переросла в пневмонию, оказалось COVID. 22 дня в реанимации на аппарате ИВЛ, затем еще две недели реабилитации.

Татьяна Соколова, жительница г. Щучин:

"В реанимации, надо отдать должное, спасали как могли. Кислорода была большая подача. Что-то помню, что-то нет. Большое спасибо врачам. Отдельно не могу назвать -всем. Большое спасибо, кто боролся, кто спасал. Вообще мало верили, что я выживу".







Обновилась материальная база районных клиник

За время пандемии в щучинской клинике серьезно обновили материально-техническую базу. В отделении реанимации создали 6 коек с аппаратами ИВЛ, есть еще 3 резервных места, каждое из которых оборудовано двумя точками подачи кислорода. Усилили диагностику.

Игорь Остапович, завотделением Щучинской центральной районной больницы:

"Касательно аппаратуры мы полностью обеспечены. За первые две волны дополнительно получен аппарат ВИАН-турбо и дополнительно аппарат для проведения СИАП-терапии переносной".

Светлана Волчек, врач-эпидемиолог Щучинской центральной районной больницы

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"Персонал наш готов, грамотный, обучен. На случай прихода третьей волны мы готовы, ожидаем. У нас разработан план мероприятий, который поможет нам справиться со всеми трудностями, которые возникнут. Ожидаем, что подъема большого заболеваемости у нас не будет. Все-таки сформирована определенная иммунная прослойка".

К новым условиям работы подготовилась вся система здравоохранения Гродненской области. Организованы региональные медицинские центры, которые готовы принимать тяжелых больных.

На данный момент в Щучинской районной больнице меньше десятка пациентов с коронавирусной инфекцией. У всех заболевание протекает в легкой форме. В случае осложнений больных сразу же направляют в специализированные клиники областного центра.

Продолжается иммунизация населения