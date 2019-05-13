В Щучинском районе отреставрировали мемориал на месте сожженной деревни

В Щучинском районе отреставрировали мемориал на месте деревни, которую сожгли во время Великой Отечественной войны. Деревня Зиняки повторила судьбу Хатыни. В огне погибли 419 сельчан, старики и дети. Работники одного из гродненских предприятий взяли шефство над знаковым местом. Теперь здесь планируют проводить патриотические акции. О том, как важно помнить героизм простых сельчан в Великой Отечественной, - в репортаже Юрия Карнеловича.



Сегодня на мемориальном комплексе в Зиняках собрались школьники. Эти стихи звучат в память о тех, кто погиб в 44-м, но не забыт. В Великую Отечественную жители деревни помогали партизанам. Многие были активными участниками местного подполья, а десятки мужчин сражались в рядах Красной армии.



Деревня Зиняки Щучинского района повторила судьбу Хатыни. 22 января 44-го года при отступлении немцы согнали всех жителей в сарай и подожгли. Погибли 419 человек. Самому маленькому жителю деревни на тот момент был всего один день.



Все произошло внезапно. Утром каратели окружили деревню и учинили допрос сельчанам - пытались найти доказательства их связи с партизанами. Но ни один человек не выдал ополченцев. От бессилия враги уничтожили всех. О тех страшных событиях местный житель Владимир Хох знает по рассказам родителей.