В Шклове и Жодино все дизельные автобусы заменят на экологичные электробусы

Стоит отметить проект, который мы недавно реализовали. Это супербыстрый зарядный комплекс в Минске - Брилевичи. Он позволяет одновременно заряжать и электромобили, и электробусы. Это сегодня и контракт с Красноярском на поставку электробусов и зарядных станций. Мы на этом не останавливаемся, а развиваемся и ищем новых партнеров. Сегодня мы занимаемся рынком ОАЭ, работаем с Индией по поставкам нашего подвижного состава.

Дмитрий Парков, первый заместитель гендиректора по производству BKM HOLDING