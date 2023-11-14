3.66 BYN
3.08 BYN
3.49 BYN
В Шклове и Жодино все дизельные автобусы заменят на экологичные электробусы
Расширение экспортных горизонтов и новые "зеленые" проекты столичных машиностроителей. В холдинге "Белкоммунмаш" портфель заказов сформирован уже на 2025 год. Большая часть электротранспорта из Минска отправляется в города России. Это машины для Самары, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. Перспективный спрос и на ноу-хау завода - это полностью низкопольный трехсекционный трамвай. При этом у минского предприятия есть и компетенции в производстве зарядных станций для электробусов.
Стоит отметить проект, который мы недавно реализовали. Это супербыстрый зарядный комплекс в Минске - Брилевичи. Он позволяет одновременно заряжать и электромобили, и электробусы. Это сегодня и контракт с Красноярском на поставку электробусов и зарядных станций. Мы на этом не останавливаемся, а развиваемся и ищем новых партнеров. Сегодня мы занимаемся рынком ОАЭ, работаем с Индией по поставкам нашего подвижного состава.
Белкоммунмаш участвует в пилотном проекте "Зеленый город". Предприятие обеспечит электробусами Шклов. Дизельные автобусы полностью заменят и в Жодино. На их место придут электробусы, которые собирают в самом городе машиностроителей на филиале МАЗ. Первая партия - 15 экологически чистых машин.