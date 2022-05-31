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В Шклове ко Дню защиты детей открыли новый детский сад
Подарок ко Дню защиты детей получили жители микрорайона Молодежный в Шклове. Новый детский сад рассчитан на 50 мест и полностью электрифицирован, в том числе отопление, кухня, полы с подогревом. Уже набрана первая группа ребят. Сегодня в честь открытия важного социального объекта его администрации переданы сертификаты на приобретение инвентаря и игрушек.
"Благодарны, что такую красоту нам построили. Не надо теперь зимой в мороз деток возить в город на автобусах, очень далеко. Рядышком теперь. Вышел и все - на месте. Большое спасибо".
Жители микрорайона (родители детей) обратились к главе государства с просьбой, чтобы в этом микрорайоне (это новый микрорайон, где живут многодетные семьи) был построен этот прекрасный объект. Глава государства поддержал эту просьбу. И в короткие сроки этот объект был введен в эксплуатацию.
В микрорайоне Молодежный запланировано строительство и трех 40-квартирных жилых домов, в том числе для многодетных семей.
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