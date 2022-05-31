В Шклове ко Дню защиты детей открыли новый детский сад

Жители микрорайона (родители детей) обратились к главе государства с просьбой, чтобы в этом микрорайоне (это новый микрорайон, где живут многодетные семьи) был построен этот прекрасный объект. Глава государства поддержал эту просьбу. И в короткие сроки этот объект был введен в эксплуатацию.

Андрей Камко, председатель Шкловского райисполкома