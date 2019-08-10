В Шклове сегодня "День огурца"

Отмечают его уже 13 раз. В ходе конкурсов выберут самый оригинальный огуречный подворок, самый яркий огуречный костюм и лучшее блюдо праздника. Также жителей и гостей города ожидает театрализованное представление, мастер-классы по художественной резьбе на овощах, показ-дефиле, фестиваль красок и вечерний концерт.



