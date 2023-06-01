В Шкловском районе стартовала оздоровительная кампания для детей

768 лагерей у нас будет в этом году в области работать. Из них 203 круглосуточных, стационарных - таких, как этот - 15. Плюс три лагеря будут работать на базе санаториев. Кроме того, в эту оздоровительную кампанию будут работать у нас 26 лагерей военно-патриотических

Андрей Заблоцкий, начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома