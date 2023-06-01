ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Шкловском районе стартовала оздоровительная кампания для детей

Лето - старт детской оздоровительной кампании. В Могилевской области в мир активного отдыха окунутся свыше 46,5 тысячи ребят. Первую смену праздничным концертом открыл лагерь "Родник" Шкловского района. Здесь за каникулы примут тысячу детей со всей области.

Здесь весело. Я была в прошлом году. Мне понравилось. Здесь хорошие люди, хорошие воспитатели.
Дети

Здесь можно найти очень много друзей, поиграть в разные игры.


768 лагерей у нас будет в этом году в области работать. Из них 203 круглосуточных, стационарных - таких, как этот - 15. Плюс три лагеря будут работать на базе санаториев. Кроме того, в эту оздоровительную кампанию будут работать у нас 26 лагерей военно-патриотических
Андрей Заблоцкий, начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома

Открыты лагеря и при школах. В том числе трудовые - ребята будут работать на пришкольных участках.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все