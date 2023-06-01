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В Шкловском районе стартовала оздоровительная кампания для детей
Лето - старт детской оздоровительной кампании. В Могилевской области в мир активного отдыха окунутся свыше 46,5 тысячи ребят. Первую смену праздничным концертом открыл лагерь "Родник" Шкловского района. Здесь за каникулы примут тысячу детей со всей области.
Здесь весело. Я была в прошлом году. Мне понравилось. Здесь хорошие люди, хорошие воспитатели.
Здесь можно найти очень много друзей, поиграть в разные игры.
768 лагерей у нас будет в этом году в области работать. Из них 203 круглосуточных, стационарных - таких, как этот - 15. Плюс три лагеря будут работать на базе санаториев. Кроме того, в эту оздоровительную кампанию будут работать у нас 26 лагерей военно-патриотических
Открыты лагеря и при школах. В том числе трудовые - ребята будут работать на пришкольных участках.
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