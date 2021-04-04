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В школах Беларуси на каникулах делали ремонт, уборку и проводили масштабную дезинфекцию
Неделя каникул завершается в учреждениях образования. И пока дети набирались сил и знаний, в самих школах делали ремонт, уборку и даже проводили масштабную дезинфекцию. В условиях распространения коронавирусной инфекции решили действовать на опережение. В Колосовской средней школе Столбцовского района прошла масштабная обработка всех помещений - спортивного и актового залов, коридоров, столовой и учебных классов. На помощь пришли военные химики. Для войск радиационной, химической и биологической защиты это стало делом каждого дня.
Вот уже больше года они помогают гражданским: чистят больницы и поликлиники, промышленные предприятия, учреждения здравоохранения, торговые объекты, улицы и общественный транспорт. В среднем на обработку одного объекта уходит около часа. В день успевают объехать по 10 точек.
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