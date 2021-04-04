В школах Беларуси на каникулах делали ремонт, уборку и проводили масштабную дезинфекцию

Неделя каникул завершается в учреждениях образования. И пока дети набирались сил и знаний, в самих школах делали ремонт, уборку и даже проводили масштабную дезинфекцию. В условиях распространения коронавирусной инфекции решили действовать на опережение. В Колосовской средней школе Столбцовского района прошла масштабная обработка всех помещений - спортивного и актового залов, коридоров, столовой и учебных классов. На помощь пришли военные химики. Для войск радиационной, химической и биологической защиты это стало делом каждого дня.

