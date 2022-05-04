3.67 BYN
2.95 BYN
3.40 BYN
В школах Беларуси проходят уроки памяти
По всей стране уже начались памятные мероприятия в честь Великого 9 Мая. В школах Беларуси проходят уроки памяти. К старшеклассникам столичной гимназии № 43 приехал премьер-министр Роман Головченко. Говорили о начале Великой Отечественной, оккупации Беларуси, лагерях смерти и гетто. На экране показывали военную кинохронику и снятые уже в мирные годы документальные кадры о трагических 40-х. Премьер-министр предложил сразу перейти к живому общению, чтобы услышать мнение молодого поколения о героических подвигах, сохранении исторической памяти, геноциде белорусского народа, партизанском движении и сожженных нацистами селах, а также важности сохранения мира.
Премьер вспоминал и своих дедов (танкиста и моряка-пехотинца), и традиции семьи постоянно собираться вместе в День Победы. Также школьные годы, когда на уроки истории приходили ветераны и через их слова впитывали все страшные события тех лет. Сегодня им уже за 90, чтобы связь поколений не прерывалась, важно рассказывать школьникам XXI века о подвигах предков.
Сегодня в Беларуси в живых остались 2132 ветерана, половина из них участники военных действий. Также более 8 тысяч узников лагерей. В этой гимназии тяжелые сороковые изучают и по стендам музея. Здесь постоянно действует экспозиция, учатся и активисты поисковых отрядов.