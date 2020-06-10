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В школах Беларуси состоялись торжественные церемонии вручения аттестатов
В этом году по рекомендациям Минздрава они состоялись в необычном формате. Места проведения церемоний в каждом учебном заведении определяли совместно преподаватели и родители. Но с обязательным соблюдением правил безопасности. Всего в этом году документы об окончании 9 классов получили свыше 86 тысяч ребят, аттестат 11-классника - более 52 тысяч. Как готовились к своему первому балу бывшие школьники? Репортаж Александра Лучонка.
Это своего рода возвращение к воспоминаниям накануне выпускного -в первый класс и к первой учительнице. Выпускница Екатерина в беседе с бывшим классным руководителем признается: не без легкого трепета вспоминает, как за этой крошечной партой училась писать прописью, решать задачи по математике из серии, у кого больше яблок останется.
Прощай, школа!
Екатерина действительно добилось того, к чему шла 11 лет. Впрочем, как и ее одноклассница Ксения. Обе золотые медалистки. И вот теперь, кажется, можно расслабиться, но не сегодня. Волнение не удается скрыть.
Рациональное планирование будущего -пожалуй, это и отличает современных выпускников. О 25-й столичной школе знают многие. Здесь растят в основном переводчиков, экономистов и филологов. Есть специальные профильные классы. Покидать такое заведение, действительно, двойная гарантия ностальгии.
Под прицелами фото- и видеокамер торжественная церемония состоялась по традиции на открытом воздухе. Такое решение приняли совместно педагоги и родители, чтобы ребята сдали свой последний экзамен, к которому готовились несколько месяцев, хоть оценка за вальс и не входит в аттестат.
Торжественные вручения аттестатов проходят по всей стране
А вот в 16-й школе Минска аттестаты вручали совсем необычным образом. Использовали деревянные шкатулки. Такое нестандартное решение -способ минимизировать контакты. Что касается самой церемонии, дистанция соблюдалась четко -полтора метра между учениками. Сегодня экс-школьников поздравляли все: учителя, родители и даже почетные гости.
В перерывах между вручениями аттестатов экс-школьники по всей стране читали стихи, играли на гитарах, пели новые песни на старый лад. В 204-й школе столицы и вовсе закладывали новые традиции. Этот выпуск здесь первый.
В2020году документы об окончании 9 классов получат свыше 86,5 тысячи ребят, аттестат 11-классника -больше 52,5 тысячи
Торжественные церемонии пройдут и завтра. Ну а впереди у выпускников напряженная пора.Централизованное тестирование начнется уже 25 июня с белорусского языка. Однако сегодня ребята договорились не думать об экзаменах и о том, как их в будущем разбросает судьба. Сегодня для них куда важнее наслаждаться моментом и воспоминаниями о школьных временах, которые теперь позади.
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