В школах Беларуси состоялись торжественные церемонии вручения аттестатов

В этом году по рекомендациям Минздрава они состоялись в необычном формате. Места проведения церемоний в каждом учебном заведении определяли совместно преподаватели и родители. Но с обязательным соблюдением правил безопасности. Всего в этом году документы об окончании 9 классов получили свыше 86 тысяч ребят, аттестат 11-классника - более 52 тысяч. Как готовились к своему первому балу бывшие школьники? Репортаж Александра Лучонка.



Это своего рода возвращение к воспоминаниям накануне выпускного -в первый класс и к первой учительнице. Выпускница Екатерина в беседе с бывшим классным руководителем признается: не без легкого трепета вспоминает, как за этой крошечной партой училась писать прописью, решать задачи по математике из серии, у кого больше яблок останется.





Прощай, школа!

Екатерина действительно добилось того, к чему шла 11 лет. Впрочем, как и ее одноклассница Ксения. Обе золотые медалистки. И вот теперь, кажется, можно расслабиться, но не сегодня. Волнение не удается скрыть.

Рациональное планирование будущего -пожалуй, это и отличает современных выпускников. О 25-й столичной школе знают многие. Здесь растят в основном переводчиков, экономистов и филологов. Есть специальные профильные классы. Покидать такое заведение, действительно, двойная гарантия ностальгии.

Под прицелами фото- и видеокамер торжественная церемония состоялась по традиции на открытом воздухе. Такое решение приняли совместно педагоги и родители, чтобы ребята сдали свой последний экзамен, к которому готовились несколько месяцев, хоть оценка за вальс и не входит в аттестат.

Торжественные вручения аттестатов проходят по всей стране

А вот в 16-й школе Минска аттестаты вручали совсем необычным образом. Использовали деревянные шкатулки. Такое нестандартное решение -способ минимизировать контакты. Что касается самой церемонии, дистанция соблюдалась четко -полтора метра между учениками. Сегодня экс-школьников поздравляли все: учителя, родители и даже почетные гости.

В перерывах между вручениями аттестатов экс-школьники по всей стране читали стихи, играли на гитарах, пели новые песни на старый лад. В 204-й школе столицы и вовсе закладывали новые традиции. Этот выпуск здесь первый.

В2020году документы об окончании 9 классов получат свыше 86,5 тысячи ребят, аттестат 11-классника -больше 52,5 тысячи