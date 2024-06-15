Эффектный старт во взрослую жизнь под знакомые аккорды вальса.

В школах и гимназиях Беларуси отшумели выпускные вечера. Всего в стране аттестаты получили более 55 тыс. ребят. Теперь для них открываются новые горизонты - поступление в вуз, а затем первые шаги в профессии.

А во время трогательного прощания со школой - искренние эмоции и слова благодарности учителям. Илья Цветков поделится настроением праздника.

Из 20 тыс. выпускников столицы 89 собрались здесь - представители 12-й гимназии Минска. Хотя по количеству людей так и не скажешь, их здесь очень много. И это неудивительно. Здесь мамы, папы, бабушки, дедушки, знакомые и лучшие друзья - все присоединились к важному событию. Выпускники делают свой первый шаг во взрослую жизнь.

Грациозно и эффектно вперед по красной ковровой дорожке. Еще совсем недавно они за школьными партами решали задачи по алгебре, ставили эксперименты по физике и химии, а потом волновались и сдавали, пожалуй, самые главные в жизни экзамены. Теперь пришло время вспомнить, как прошли 11 лет.

В глазах только живые эмоции и ожидание торжественного вечера. Все переживания о будущей учебе в вузе на факультете международных отношений Ангелина Килкоин оставила на потом. С ней сегодня мама Лиана, она рядом с первого звонка и сейчас гордится успехами своей выпускницы.

Подготовка к торжественному вечеру у некоторых молодых людей началась еще зимой. Отыскать лучшее платье, подобрать подходящий костюм - парни и девушки сделали все, чтобы выглядеть неотразимо.

Трепет и волнение переполняют каждого перед главной частью выпускного. Затаив дыхание, бывшие школьники и будущие студенты ждут свои именные билеты во взрослую жизнь. Детство уходит вместе с вручением аттестатов.

Еще совсем немного и они покажут все, чему их научили преподаватели. А потом станут настоящими профессионалами каждый в своей сфере.

В насыщенной программе вечера еще много творчества: музыкальные композиции, танцевальные номера и театральные мини-постановки от родителей, учителей и самих выпускников.