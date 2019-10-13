Наука, технологии, инжиниринг. В школах Минской области продолжают открывать STEM-классы. Там школьников обучают программированию, моделированию и конструированию роботов. Детей знакомят с основами информационных технологий. Главный плюс STEM-системы - так называемая кросс-предметность. По усовершенствованной и профориентированной программе теперь преподают не только математику и информатику, но и химию, биологию и даже английский и немецкий языки.



Вместе с детьми курсы погружения в современные технологии доступны и для родителей. Изучать алгоритмы всей семьей предлагают на дополнительных занятиях по субботам.