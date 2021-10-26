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В школах сотрудники ГАИ проводят интерактивные игры, конкурсы и квизы на знание правил дорожного движения
Интерактивные игры, конкурсы и квизы на знание правил дорожного движения проводят в школах сотрудники ГАИ. В столице стартовала акция "Время стать заметным!". Школьникам накануне осенних каникул напоминают о том, как вести себя при переходе через проезжую часть, особенно в темное время суток. Акцент на использование светоотражающих элементов. Профилактические беседы также и с автолюбителями. Илья Цветков подробнее.
Быть заметнее в темное время суток. Перед началом осенних каникул ГАИ напоминает - дети должны передвигаться по городу, используя светоотражающие элементы. Ответственность за это в первую очередь на родителях. Кроме того, о правилах безопасности рассказывают и в школах.
Ответы даже на вопросы "со звездочкой" на знание дорожной азбуки первоклассники знают на отлично. Где можно переходить дорогу, на какие знаки и сигналы светофоров обращать внимание. Регулярный полезный квиз от сотрудников столичной автоинспекции в конце четверти в школе № 67 стал хорошей традицией. На этот раз в рамках акции ГАИ "Время стать заметным".
Тема интерактивного урока - передвижение маленьких пешеходов после заката солнца. Детям рассказали, как правильно обозначить себя в условиях плохой видимости. В качестве поощрения за хорошие знания - фликеры.
Им нужно пользоваться, потому что когда мы идем вдоль дороги, он нас лучше освещает, нас хорошо видно в свете фар. И водитель сразу видит, что мы идем с фликером.
Госавтоинспекция напоминает и родителям, что в первую очередь в неблагоприятных погодных условиях детей нужно одевать в правильную одежду. Обязательно нужно, чтобы светоотражающие элементы были либо вшиты в ткань, либо же наклеены или привязаны к одежде отдельно.
Профилактические беседы проводят и с водителями. Патрули работают на самых опасных участках. Сотрудники ГАИ рекомендуют быть максимально внимательными. Соблюдать скоростной режим и быть готовым в любой момент остановиться, чтобы избежать столкновения.
Чтобы избежать столкновения, автолюбителям советуют также чаще пользоваться ближним светом фар, особенно в темноте. При этом шанс вовремя среагировать увеличивается в несколько раз. Кроме того, пришло время подумать о замене летней резины на зимнюю. Это поможет эффективнее выполнять торможение на замерзшем или мокром покрытии.
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