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В школах сотрудники ГАИ проводят интерактивные игры, конкурсы и квизы на знание правил дорожного движения

Интерактивные игры, конкурсы и квизы на знание правил дорожного движения проводят в школах сотрудники ГАИ. В столице стартовала акция "Время стать заметным!". Школьникам накануне осенних каникул напоминают о том, как вести себя при переходе через проезжую часть, особенно в темное время суток. Акцент на использование светоотражающих элементов. Профилактические беседы также и с автолюбителями. Илья Цветков подробнее.

Быть заметнее в темное время суток. Перед началом осенних каникул ГАИ напоминает - дети должны передвигаться по городу, используя светоотражающие элементы. Ответственность за это в первую очередь на родителях. Кроме того, о правилах безопасности рассказывают и в школах.

Ответы даже на вопросы "со звездочкой" на знание дорожной азбуки первоклассники знают на отлично. Где можно переходить дорогу, на какие знаки и сигналы светофоров обращать внимание. Регулярный полезный квиз от сотрудников столичной автоинспекции в конце четверти в школе № 67 стал хорошей традицией. На этот раз в рамках акции ГАИ "Время стать заметным".

Тема интерактивного урока - передвижение маленьких пешеходов после заката солнца. Детям рассказали, как правильно обозначить себя в условиях плохой видимости. В качестве поощрения за хорошие знания - фликеры.

Им нужно пользоваться, потому что когда мы идем вдоль дороги, он нас лучше освещает, нас хорошо видно в свете фар. И водитель сразу видит, что мы идем с фликером.
Мария Шабанова, ученица СШ № 67 г. Минска
Госавтоинспекция напоминает и родителям, что в первую очередь в неблагоприятных погодных условиях детей нужно одевать в правильную одежду. Обязательно нужно, чтобы светоотражающие элементы были либо вшиты в ткань, либо же наклеены или привязаны к одежде отдельно.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска

Профилактические беседы проводят и с водителями. Патрули работают на самых опасных участках. Сотрудники ГАИ рекомендуют быть максимально внимательными. Соблюдать скоростной режим и быть готовым в любой момент остановиться, чтобы избежать столкновения.

Чтобы избежать столкновения, автолюбителям советуют также чаще пользоваться ближним светом фар, особенно в темноте. При этом шанс вовремя среагировать увеличивается в несколько раз. Кроме того, пришло время подумать о замене летней резины на зимнюю. Это поможет эффективнее выполнять торможение на замерзшем или мокром покрытии.

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