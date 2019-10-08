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В школе китайской живописи можно ознакомиться с искусством Поднебесной

Медитация через рисование. В школе китайской живописи можно ознакомиться с традиционным восточным стилем гохуа, узнать секреты каллиграфии, насладиться живописью У-син. Ученики работают с традиционными китайскими материалами - рисовой бумагой, специальными кистями. За 8 занятий овладеть техниками художников Поднебесной может каждый.

Во время занятий можно ощутить символизм китайской живописи и увидеть мир глазами даосского художника.

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