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В школе Клецкого района ученики смогут углубленно изучать ІТ
Технологии будущего! В школе Клецкого района открылся STEM-центр! Ученики всех возрастов теперь смогут углубленно изучать ІТ. На базе школы работает специальный класс, где знакомятся с высокими технологиями и изучают начальные алгоритмы. Школьникам старших классов предлагают создать настоящих роботов. С подробностями Илья Цветков.
Создать центр для подготовки IT-специалистов на базе своей школы директор Сергей Дубман планировал уже несколько лет назад. Реализовал идею в этом году - вместе со всем коллективом! Сначала учителя прошли специальные курсы. Затем открыли класс программирования для учеников начальной школы. А теперь здесь появилась настоящая лаборатория для разработок в сфере моделирования и робототехники.
3D-принтер, графические планшеты, программируемые микросхемы и большое количество наборов конструктора для создания моделей - инструменты юных инженеров. Здесь разрабатывают роботов-официантов, роботов-художников и даже прототипы марсоходов.
Основные условия для создания подобных STEM-классов - это большое количество свободного пространства и идеально ровный пол, чтобы вот такие машины могли проходить полевые испытания.
С маленькими интеллектуалами изучают теорию программирования, выполняют простые алгоритмы. А после создают свои мультфильмы - самостоятельно пишут сценарий и код для программы.
Центр высоких технологий работает всю неделю и даже в субботу. Здесь вскоре смогут заниматься ученики изо всех школ района. Бонус - курсы для родителей. Программированию можно будет учиться всей семьей.
Разумные машины учеников рассветовской школы уже занимают места на престижных техноконкурсах и выставках. В ноябре лучшие разработки отправятся на республиканский роботурнир в Пинск.
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