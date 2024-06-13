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В школьном питании не искоренены нарушения технологии приготовления блюд и недовложения сырья
Проверки госконтроля показывают, что не искоренены нарушения технологии приготовления блюд, в том числе недовложения сырья. Такие факты, к примеру, были установлены в 18 из 29 проверенных школах Бобруйска. Местами сохраняется проблема невостребованности отдельных блюд, понятно, часть приготовленной пищи идет в отходы.
В текущем учебном году изучена ситуация более чем в 240 школах нашей страны, в том числе и в регионах. Из 242 школ проверенных в 216 установлены нарушения. По всем фактам выданы рекомендации и предписания об устранении нарушений и наведении порядка. Информация о выявленных недостатках также направлена для принятия мер реагирования в правительство и местные органы власти.
Нарекания еще фиксируются. Например, не всегда обеспечивается надлежащий контроль за качеством и безопасностью продуктов. Однако цифры подтверждают, что количество нарушений сокращается. Но задача-то максимально их искоренить. Тем более что частая причина недочетов - человеческий фактор.
Как пример, случай в Бресте, когда из рациона детей без разрешения на то родителей исключили супы. Грубое нарушение налицо. Видимо таковым оно не показалось директору брестского комбината общественного питания, по чьей инициативе решение и было принято.
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Еще несколько примеров из юго-западного региона страны. Проверяющие отправляются в столовую одной из городских школ. Сразу скажу, вопросов к приготовлению обедов нет. Здесь питание по-новому пришлось по вкусу всем. Меню живо обсуждают и сами дети, и родители.
Главный редактор школьной газеты "Новое поколение" Брестской средней школы Татьяна Лысота рассказала, что по результатам анкетирования было добавлено в школьное меню то, что детям нравится, и то, что они будут с удовольствием кушать. И в школьной газете рассказали о пользе школьных блюд.
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