В Шри-Ланке за день прогремело восемь взрывов

Страшные новости сегодня поступают из Шри-Ланки. За день в стране прогремело восемь взрывов. Сначала неизвестные привели в действие устройства в католических церквях Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Еще три - в пятизвездочных отелях. Седьмая бомба взорвалась в гостинице "Тропикал Инн". Восьмой взрыв произошел около полудня в столице. Часть атак устроили смертники. Погибли около двухсот человек. 500 получили ранения. На Шри-Ланке введен комендантский час, ограничен доступ в интернет.

