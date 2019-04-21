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В Шри-Ланке за день прогремело восемь взрывов

Страшные новости сегодня поступают из Шри-Ланки. За день в стране прогремело восемь взрывов. Сначала неизвестные привели в действие устройства в католических церквях Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Еще три - в пятизвездочных отелях. Седьмая бомба взорвалась в гостинице "Тропикал Инн". Восьмой взрыв произошел около полудня в столице. Часть атак устроили смертники. Погибли около двухсот человек. 500 получили ранения. На Шри-Ланке введен комендантский час, ограничен доступ в интернет.


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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично выразил соболезнование и слова поддержки лидеру Шри-Ланки Майтрипале Сирисене, родным и близким погибших и пострадавших. Наша страна решительно осуждает эти циничные и безжалостные преступления против ланкийского народа, призывает международное сообщество к продолжению борьбы с любыми проявлениями терроризма, экстремизма, нетерпимости и приглашает прогрессивное общество к широкому диалогу в целях повышения мер доверия и безопасности, - говорится в соболезновании.

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