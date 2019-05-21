В штабе Западного оперативного командования лучшим солдатам вручены благодарственные письма

Поблагодарить матерей за сыновей. Лучших солдат, которые увольняются в запас, и их родителей чествовали в штабе Западного оперативного командования. Были вручены благодарственные письма. Командующий войсками отметил, что солдаты на деле доказывают свой патриотизм и любовь к Родине. Со своей стороны, армия обязана не только научить молодых людей военному делу, но и создать комфортные и безопасные условия службы, уверены в военном ведомстве.



Такое мероприятие прошло впервые, однако традицию планируют продолжить. Для родителей торжества прошел праздничный концерт, также гости побывали на экскурсии в комнате воинской славы Западного оперативного командования.