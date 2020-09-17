Стрельба в Финиксе, штат Аризона. Мужчина открыл огонь по сотруднику безопасности здания федерального суда. Охранник получил травмы. Полиция Финикса сразу же объявила розыск автомобиля преступника. Спустя некоторое время, ФБР сообщила о поимке стрелка. Им оказался 68-летний афроамериканец Джеймс Ли Карр. По некоторым источникам, мужчина совершил преступления, потому что хотел быть услышанным.