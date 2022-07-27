В Шумилинском райисполкоме прошел прием граждан - что обсудили?

Выездной прием граждан в Шумилинском райисполкоме 27 июля провела Ольга Чуприс (замглавы Администрации Президента). На прием записались более десяти человек. Были и вопросы не традиционного характера. Пожилая супружеская пара (из Чашников) просила помочь улучшить условия содержания сына в исправительном учреждении и может ли он рассчитывать на помилование? А местному фермеру (который планировал развивать животноводство) объяснили причину отказа в льготном кредитовании. Жительница Шумилина подняла вопрос подтопления дороги возле ее дома во время дождей. Замглавы Администрации Президента дала поручение выехать на место, оценить обстановку и найти решение.

