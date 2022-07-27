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В Шумилинском райисполкоме прошел прием граждан - что обсудили?
Вопросы благоустройства и ЖКХ, льготного кредитования на развитие крестьянско-фермерского хозяйства, закрытия сельской библиотеки.
Выездной прием граждан в Шумилинском райисполкоме 27 июля провела Ольга Чуприс (замглавы Администрации Президента). На прием записались более десяти человек. Были и вопросы не традиционного характера. Пожилая супружеская пара (из Чашников) просила помочь улучшить условия содержания сына в исправительном учреждении и может ли он рассчитывать на помилование? А местному фермеру (который планировал развивать животноводство) объяснили причину отказа в льготном кредитовании. Жительница Шумилина подняла вопрос подтопления дороги возле ее дома во время дождей. Замглавы Администрации Президента дала поручение выехать на место, оценить обстановку и найти решение.
Мы осмысленно осуществляем такие визиты в отдаленные точки Республики Беларусь, чтобы руководство Администрации Президента пообщалось напрямую с населением и чтобы население нашей страны имело возможность общения с руководством Администрации Президента, имело возможность донести свои проблемы, поделиться впечатлениями.
Все поступившие обращения на контроле. Рабочая поездка замглавы Администрации Президента включала в себя и встречу с судебным блоком северного региона. Обеспечение доступности правосудия, условия работы сотрудников, подготовка кадров. Эти вопросы были на повестке дня. Ольгу Чуприс ознакомили с ходом реконструкции здания, где разместятся суды двух районов Витебска.
Новое современное здание. Аудио- и видеофиксация судебных процессов. По последнему слову техники оборудованы рабочие места. Делаем все для того, чтобы аргументированные, полные и справедливые решения принимались в этом Доме правосудия.
Дом правосудия в Витебске планируют открыть уже в этом году.
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