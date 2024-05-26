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В Шумилинском районе опрокинулся молоковоз

В Шумилинском районе опрокинулся молоковоз

В Шумилинском районе перевернулся молоковоз. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария случилась днем 26 мая на 41-м км автодороги Р20 Витебск - Полоцк. Молоковоз, за рулем которого находился 44-летний житель Шумилино, двигался со стороны областного центра. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в итоге прицеп-цистерна опрокинулся. Никто не пострадал. Сотрудники ГАИ по факту аварии проводят проверку.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и осмотрительными и напоминает о необходимости строго соблюдать ПДД.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

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