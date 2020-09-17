В шведском городе запретили продавать детям яйца

В супермаркете шведского города Линдоме ввели запрет на продажу яиц людям моложе 18 лет. Дело в том, что в последнее время в городе появились банды подростков, одно из развлечений которых - забрасывать яйцами здания и общественный транспорт. Когда в магазин заходит несколько несовершеннолетних и покупают одну упаковку яиц, это становится подозрительным, говорят сотрудники магазинов. Забава подростков превратилась в настоящую проблему, которую пытаются решать в сотрудничестве с местной полицией.