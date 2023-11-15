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В силах специальных операций ВС Республики Беларусь готовят новое пополнение

В силах специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь проходит активная подготовка нового пополнения. Пока все действия солдаты отрабатывают на земле на занятиях в Марьиной Горке. Новобранцы уже ознакомились с оружием, изучили основные разделы устава и освоили азы строевой. Один из ключевых предметов в программе - десантная подготовка - все тренировки для выполнения первого прыжка в воздухе.

На специальном воздушно-десантном комплексе солдаты отрабатывают ключевые этапы десантирования. Совершать прыжки военнослужащие будут с парашютами системы Д-6.

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