В силах специальных операций ВС Республики Беларусь готовят новое пополнение

В силах специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь проходит активная подготовка нового пополнения. Пока все действия солдаты отрабатывают на земле на занятиях в Марьиной Горке. Новобранцы уже ознакомились с оружием, изучили основные разделы устава и освоили азы строевой. Один из ключевых предметов в программе - десантная подготовка - все тренировки для выполнения первого прыжка в воздухе.