В Силичах стартовал забег с препятствиями Bison Race. Участники соревнуются на пределе физических возможностей

Сильных духом, крепких телом и самое главное легких на подъем собирает очередной выходной в формате фестиваля культуры ЗОЖ Bison Race. Осенний сезон забегов с препятствиями сегодня стартовал в полную силу в Силичах.

Андрей Козлов постарался раскрыть внутреннее содержание тех, кто выходные проводит на пределе физических возможностей.

Забег с препятствиями Bison Race в Силичах

Тут без юмора никак. Тарас Никитин - это голос Bison Race. Чувствует внутреннее содержание участников подобных забегов с препятствиями. Оттого точен в словах, а точнее, в иронии.

А вот одна изгруппне такая уж и многочисленная, но на то она и элита. Лучшие среди лучших, для которых бег с препятствиями и образ жизни, и сама жизнь. Кем только не работают, а в свободное от работы время мечтают о большом.

Пока элита убегала на дистанцию, разминались участники Bison из Литвы. Летом были в Бресте, осенью посмотрели Минск. Характерный пример синтеза спорта и туризма.

Улыбки вообще особая история перед стартом. Но каждый настраивается по-своему.

Фотоснимки улетели в социальные сети, теперь время приступить к делу не только элите. С огоньком в глазах и на дистанции. Это фигурально.

Первой у девушек в элите стала Татьяна Пехтерева - мама двух дочек. И в общем одна из главных звезд бега с препятствиями в нашей стране.

Есть режим дня. Это банально полноценный сон, поэтому ты не можешь где-то загуляться на выходных с друзьями. Вообще, как правило, выходные не с друзьями ты отдыхаешь, а проводишь на локации, тренируясь на склонах каких-то. Это ежедневные тренировки. Татьяна Пехтерева, победительница забега Bison Race - 2022

Теперь к самой трассе и ее труднопроходимости, ведь сюжет же о спорте. Сначала небольшой участок препятствий, далее лестные тягучие отрезки дистанции, но самое основное как раз происходит вблизи старта и финиша.

Главное здесь и самое непростое, то, что тренируется годами, это хватательные упражнения. Есть и последствия.

Яркий пример, что еще ничего не решено. Лидеры сменяют друг друга, претендентов на победу сразу несколько.

Завтра второй день уик-энда. А 30 октября он пройдет в антураже Несвижского замка. А еще Bison - это очень красиво. Разве нет?



