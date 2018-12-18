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В системе здравоохранения Минской области появятся 4 территориальных центра
В системе здравоохранения Минской области продолжается работа по созданию 4 территориальных центров: южного, восточного, западного и центрального. Там разместят высокотехнологичное оборудование и медицинские кадры. Таким образом диагностика будет точнее и доступнее.
Один из медицинских кластеров - Солигорск, там начала работать новая поликлиника № 2. В ней побывал Алексей Кондратенко.
Новая поликлиника для новых микрорайонов. 5-этажное здание гармонично вписалось среди новостроек Солигорска. Стотысячный город растет, а значит без еще одного учреждения здравоохранения не обойтись. В этом убедилась и жительница Солигорска Зинаида Шкилюк. Впервые девушке не надо ехать на прием к врачу общей практики с окраины в центр.
Всего в поликлинике 6 отделений, в том числе хирургическое и рентгенологическое с новейшим оборудованием.
В целом система здравоохранения Солигорска в ближайшее время усилится благодаря как новому медицинскому оборудованию, так и квалифицированным специалистам.
В перспективе Солигорская поликлиника № 2 станет межрайонной. Фактически сюда смогут приезжать пациенты с юга центрального региона.
Таким образом медицинское оборудование и услуги при необходимости будут доступны жителям сразу шести районов Минской области. А это Любанский, Слуцкий, Стародорожский, Копыльский, Несвижский и Клецкий.
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